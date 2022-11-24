Okul servisleri denetleniyor: Kural ihlaline geçit yok

Tekirdağ’da polis ekiplerince okul servislerine yönelik denetimler arttı. Kurallara uyamayan sürücüler uyarılıp ceza kesildi.

Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla ara tatilin bitmesiyle birlikte okul servislerine yönelik denetimler başladı. Okul giriş çıkış saatlerinde Tekirdağ genelinde trafik ekiplerince eş zamanlı olarak okul servis araçları ve personeline yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde okul servis araçları, servis sürücüleri ve servis rehber personeli kontrol edilerek eksikliği tespit edilen kural ihlali yapan sürücülere ceza yazıldı.

Tekirdağ ili genelinde eş zamanla olarak yapılan denetimlerde okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimde 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde eksikliği veya kural ihlali olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca ekipler, okul servis aracı sürücüleri, servis personeli ve öğrencilere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan denetimlere eğitim öğretim dönemi süresince devam edileceği bildirildi.