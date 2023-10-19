Okul spor faaliyetleri koordinasyon toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında yarışma takviminin belirlendiği okul spor faaliyetleri için koordinasyon toplantısı gerçekleşti.

Refik Aslan Öztürk Fen Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Şefik Aygöl, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bilecik merkez ve ilçelerde görev yapan olan okul müdürleri ve beden eğitimi ve spor öğretmenleri katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan okul sporları koordinasyon toplantısında 2022-2023 yılının faaliyetleri değerlendirilerek, 2023-2024 döneminde gerçekleştirilecek faaliyetler ve sistemde yapılan değişiklikler hakkında okul müdürleri ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerine bilgiler verildi.

Toplantıda konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, geçmiş dönemde okulların mahalli ve ulusal düzeydeki müsabakalarda elde ettiği başarılar için tebriklerini iletti. Konuşmasında okul sporlarının önemine değinen İl Müdürü Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen başarılı sporcu bursunun okul spor faaliyetlerini kapsadığına vurgu yaptı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan alt yapı odaklı çalışmalar için önemli bir rol oynayan okul spor faaliyetlerine katılımın önemine değinilen toplantıda, Merkez ve İlçelerdeki okulların katılım konusunda karşılaştıkları sorunlar görüşüldü.

Toplantıda söz alan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin görüşlerini dinleyen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, karşılaşılan bütün sorunların çözümünde yoğun çalışma yapılacağını ifade etti. Bilecik’te Okul Sporlarındaki başarı sıralamasının daha da artması adına tüm imkanların kullanılacağını vurgulayan Vali Aygöl, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin katılım konusunda mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirterek “Hem sporda hem okulda başarı” bilinciyle çalışmalarımız hız kesmeden devam edeceklerini ifadelerini ifade etti.