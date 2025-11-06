Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir ESSF Yönetim Kurulu'na seçildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir, Avrupa Okul Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Avrupa Okul Sporları Federasyonu (ESSF) Genel Kurulu, 3-6 Kasım tarihlerinde Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan görüşmelerin ardından Avrupa Okul Sporları Federasyonu yönetim kurulu üyelik seçimine geçildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir, Avrupa Okul Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

