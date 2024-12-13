Okul Sporları Kapsamında Düzenlenen Futsal Turnuvası Tamamlandı

Silivri Belediyesi, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Futsal Turnuvası tamamlandı. 22 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında ortaokul ve liseler arasında gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren okullar ödüllerini aldı. Turnuvaya katılan tüm öğrenciler, sergiledikleri performanslarla büyük takdir topladı.

Ortaokullar kategorisinde, Küçük Kızlar kategorisinde birinci Namık Kemal Ortaokulu, ikinci Gümüşyaka Ortaokulu ve üçüncü 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu oldu. Küçük Erkekler kategorisinde ise birinci Ertuğrul Gazi Ortaokulu, ikinci Mimar Sinan Ortaokulu ve üçüncü Sezin Öztaş Ortaokulu dereceye girdi. Yıldız Kızlar kategorisinde birinci İBB Abdülezelpaşa Ortaokulu, ikinci Değirmenköy Atatürk Ortaokulu ve üçüncü Namık Kemal Ortaokulu oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde ise birinci Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu, ikinci Odak Okulları ve üçüncü Ertuğrul Gazi Ortaokulu başarı gösterdi.

Liseler kategorisinde, Genç Kızlar kategorisinde birinci Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve üçüncü Gümüşyaka Anadolu Lisesi olurken, Genç Erkekler kategorisinde birinci Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi ve üçüncü Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

