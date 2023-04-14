Okul Sporları Masa Tenisi Grup Müsabakaları Bilecik'in ev sahipliğinde başladı

Bilecik’in ev sahipliği yaptığı Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Kız ve Erkek Müsabakaları için açılış seremonisi düzenlendi.

İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Sakarya, İstanbul, Bursa ve Balıkesir’den 15 takım katılım sağladı. Toplamda 60 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 13 hakem görev aldı. 13 Nisan tarihinde kız ve erkek kategorilerinde düzenlenecek final serisi müsabakalarının ardından şampiyon belli olacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayacak takımlar 09-11 Haziran 2023 tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenecek Türkiye Finalleri Müsabakalarına katılma hakkı elde edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seremoniye, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, turnuvada mücadele eden takımlar ve hakemler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Müdür Akyol, “Şehirlerinden Grup Müsabakaları için ilimize gelen sporcularımıza, beden eğitimi ve spor öğretmenlerimiz ile hakemlerimize hoş geldiniz diyor turnuvada başarılar diliyorum” dedi.

“Sporun doğası gereği buradan bir şampiyon çıkacak ancak bütün sporcularımız bizim nezdimizde şampiyon”

Müdür Özdemir ise Masa Tenisi Grup Müsabakaları’na ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade ederek,“ Değerli sporcular, onların çok kıymetli idarecileri, antrenörleri ve turnuvada görev yapan hakemlerimize hoş geldiniz diyor, sizleri ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün açıkladığı takvime göre İlimizde düzenlenen turnuvada şampiyon olacak takımları buradan Türkiye Birinciliği Müsabakalarının düzenleneceği Kastamonu’ya uğurlayacağız. Kız ve Erkek kategorilerinde birer takım bu finallere katılacak olsa da her biriniz illerinizde başarılı dereceler elde ederek bu turnuvaya katılım hakkı elde ettiniz. Sporun doğası gereği buradan bir şampiyon çıkacak ancak bütün sporcularımız bizim nezdimizde şampiyon ve Türk sporunun geleceği konumunda buradan hareketle bütün takımlarımıza ve hakemlerimize kıymet verdiğimizi ifade ediyor turnuva boyunca her türlü sorunlarının çözümünde yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Seremoni yapılan konuşmaların ardından takımlar ve hakemlerin gerçekleştirdiği tören yürüyüşü ile sona erdi.