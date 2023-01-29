Okul temelli seminer ve kurslara üniversite desteği

Bilecik’te okul temelli seminer ve kurslara Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenleri destek çıktı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen okul temelli seminerde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümünden Dr. Neşe Mercan tarafından tükenmişlik konusu ele alındı. Eğitimde Bilecik anaokulu öğretmenlerinin hem iş hayatları hem de özel hayatlarındaki tükenmişlik durumuna yol açan durumları konuşulurken, tükenmişlik kavramının ve bu durumla psikolojik olarak mücadele edebilmenin anahtar bilgilerine değinildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Üniversitemizin bu katkılarından dolayı başta rektör hocamıza ve öğretim üyesi hocalarımıza eğitim camiamız adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.