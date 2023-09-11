Okul trafiği başladı
Kocaeli'de okulların açılmasıyla birlikte D-100 kara yolunda yer yer trafikte yoğunluk oluştu.
Kocaeli’de okulların açılmasıyla birlikte D-100 kara yolunda yer yer trafikte yoğunluk oluştu.
2023 -2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin okulun yolunu tuttu. Sabah saatlerinden itibaren İzmit D-100 kara yolu Serdar Mahallesi mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul istikametinde trafik yoğunluğunun arttığı görülürken, araçların yer yer ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.