Okul trafiği başladı

Kocaeli'de okulların açılmasıyla birlikte D-100 kara yolunda yer yer trafikte yoğunluk oluştu.

Okul trafiği başladı
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Kocaeli’de okulların açılmasıyla birlikte D-100 kara yolunda yer yer trafikte yoğunluk oluştu.

2023 -2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin okulun yolunu tuttu. Sabah saatlerinden itibaren İzmit D-100 kara yolu Serdar Mahallesi mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul istikametinde trafik yoğunluğunun arttığı görülürken, araçların yer yer ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

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