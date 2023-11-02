Okul yakınında günlerdir kapatılmayan çukur tehlike saçıyor
Balıkesir'in Edremit ilçesinde altyapı çalışmaları için açılan ve günlerdir kapatılmayan okul yakınındaki çukur tehlike saçıyor.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde altyapı çalışmaları için açılan ve günlerdir kapatılmayan okul yakınındaki çukur tehlike saçıyor.
Edremit’in Göbelezoğlu Ortaokulu yakınında kavşakta günler önce altyapı çalışmaları için açılan ve kapatılmayan çukur özellikle öğrenciler için tehlike oluşturuyor. Bant şeritler ve uyarı levhaları ile etrafı çevrilen çukurun mahalle sakinleri bir an önce kapatılmasını istediler. Açılan araç trafiginide tehlikeye düşürüyor.