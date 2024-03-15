Okul yollarını güvenilir hale getiriyorlar

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri okul yollarını güvenilir hale getirmek için çalışma başlattı.

Okul yollarını güvenilir hale getiriyorlar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri okul yollarını güvenilir hale getirmek için çalışma başlattı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, çocukların okullarına huzur ve güven içinde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarının kontrollerini sağladı. Hem öğrenciler ile sohbet eden jandarma ekipleri, emniyet kemeri takmanın önemine değindi. Gerekli denetim ve kontrolleri yapan ekipler öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

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