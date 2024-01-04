Okul yöneticiliği sınavı 18 Şubat'ta yapılacak

2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 MEB-EKYS) 18 Şubat 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Okul yöneticiliği sınavı 18 Şubat'ta yapılacak
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 MEB-EKYS) 18 Şubat 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

MEB, 2024 MEB-EKYS’nin tarihi ve başvuru sürecine ilişkin duyuru yayımlandı. 18 Şubat 2024 Pazar günü uygulanacak sınav için 4-11 Ocak tarihleri arasında başvurular alınacak. Adaylar, başvurularını 4 Ocak 2024 saat 10.00’dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilecek.

Sınav sonuçları ise 8 Mart 2024’te açıklanacak.