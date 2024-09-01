Okula başlayacak çocuklarda kaygı bozukluğu olabilir

Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Gelişim Uzmanı ve Aile Danışmanı Ömür Çiftçi, okulların açılmasına kısa bir süre kala velileri uyardı. Velilerin tutumlarının çocuklardaki davranış bozukluğunu tetiklediğini söyleyen Çiftçi, “Bu süreç içerisinde okula çocuklarımızla birlikte gitmeli ve çocuğa okulu anlatmalıyız. Çocuklarımıza, ‘Seni okuldan ben alacağım, evde de ben olacağım’ ifadesini kullanıp o güveni aşılamalıyız” dedi.

Okulların açılmasına ve milyonlarca öğrenci için ilk ders zilinin çalmasına çok az kaldı. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Gelişim Uzmanı ve Aile Danışmanı Ömür Çiftçi, okula başlayacak çocuklarda oluşabilecek davranış bozukluklarına dikkat çekerek, velilere tavsiyelerde bulundu. Çocukların yeni bir döneme geçiş yaptığını söyleyen Çiftçi, “Okul öncesi ve sonrasında çocuklarımız hem heyecanlı, hem de kaygılı olabilirler. Heyecanlarını ve kaygılarını yönetmek büyük bir öneme sahip” dedi.

“Çocuklara okulun ne olduğunu anlatmalıyız”

Bu süre içerisinde okullarda oryantasyon süreçlerinin de başladığının altını çizen Çiftçi, “Okullarda yaklaşık bir hafta alıştırma dönemi oluyor. Bu süreç içerisinde okula çocuklarımızla birlikte gitmeli ve çocuğa okulun ne olduğunu, okulda ne yapıldığını anlatmalıyız. Okul süreci içerisinde belli kırtasiye alışverişleri de yapılıyor. Velilerimize önerim; çocuklarımızın kırtasiye ve kıyafet alışverişlerini birlikte yapmalarıdır.” ifadesini kullandı.

Rutinlerinizi belirleyin

Çocukların 3 aylık tatil sürecinden çıktığını söyleyen Çiftçi, “Çocukların bu süre içerisinde uyuma saatinden kalkma saatine kadar belli bir düzenleri olmuyordu. Okul dönemi itibariyle belli rutinler de yeniden hayatlarına giriyor. Bir haftalık süre içerisinde bunu düzene sokmalıyız. Kahvaltı rutinlerini birlikte yapmalısınız. Kitap okuma alışkanlıklarını yeniden hatırlatabiliriz” şeklinde konuştu.

Çocuğunuzla güven bağları kurun

Çocukların okula başladıktan sonraki dönemlerde kaygılarının da oluşabileceğini ifade eden Çiftçi, “Çocuklarımıza okulun güvenli bir ortam olduğunu, duygusal olarak bir takım sıkıntılar yaşayabileceklerini ancak, okulun da bir ev ortamı olduğunu onlara hatırlamalıyız. Çocuklarımıza ‘Seni okuldan ben alacağım, evde de ben olacağım’ ifadesini kullanıp ona o güveni aşılamalıyız. Burada çok kararlı bir sürece girmeliyiz. Çocuklarımız ailelerinden ayrılıyor, özellikle annesinden ayrılıyor ve okula başlıyor. Burada ‘Hayır okula gideceksin, başlamak zorundasın’ gibi ifadeler kullanmak ya da arkamızı dönmek de yanlıştır. Güvenli bağlar kurmalı ve adımlarımızı kararlı olarak atmalıyız. Çocuğumuza da bunun mesajınısağlıklı bir şeklinde vermeliyiz” diye konuştu.