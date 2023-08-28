Okula ve şehre dönüş fırsatları başladı

Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da okula ve şehre dönüşe özel olarak, bilgisayardan akıllı saate, beyaz eşyadan spor aletlerine binlerce üründe avantajlı teklifler başladı.

Turkcell mağazalarında ve elektronik satışı yapan pazaryeri platformu Pasaj’da okula ve şehre dönüş için fırsatlar başladı. Şehre Dönüş Fırsatları, Pasaj’da yer alan Hobi, Spor, Elektrikli Ev ve Mutfak Aletleri, Beyaz Eşya ve TV, Sağlık ve Kişisel Bakım kategorilerini kapsıyor. Yapılan bilgilendirmeye göre 22 Eylül’e kadar geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Pasaj müşterilerine ücretsiz kargo fırsatıyla peşin fiyatına 3 taksit ve tarifeye ek ödeme avantajı sunuluyor.

Pasaj’ın Okula Dönüş Fırsatları ise cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saatler, kulaklık ve hoparlör, oyuncu ürünleri ve bilgisayar aksesuarlarında geçerli. Bütün bunlara ek olarak kullanıcıların, tarifelerine ek taksitle aldıkları cep telefonları, aksesuar hediyeleri ile birlikte geliyor

Çocuklara özel paketler

Okula dönüş günlerinde, Turkcell mağazalarında ebeveynlerin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ve geniş kapsamlı özelliklere sahip Turkcell Çocuk Paketleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Turkcell Çocuk Paketleri’nde ihtiyaca uygun internet seçeneklerinin yanı sıra çocukların okul döneminde telefon kullanımları konusunda ebeveynlerin endişelerini ortadan kaldırmaya yönelik Zaman Yönetimi, Çocuğum Güvende, Reklam Engelleme, Güvenli İnternet ve BiP Konum Takip gibi ek özellikler de yer alıyor.