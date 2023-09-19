Okula yeni başlayan minikler hediyelerini aldı

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçede okula ilk yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine hediye takdim etti.

Pazaryeri ilçesinde 2023–2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okulları ziyaret eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 1’inci sınıfa başlayan 92 minik öğrenciye hediye verdi. Pazaryeri Belediyesi olarak ilçedeki okullarda eğitimin en iyi şekilde sürmesi için desteğin süreceğini kaydeden Başkan Tekin, “Pazaryeri Belediyesi olarak ilçemizde ilk kez yeni okulla tanışan minik öğrencilerimize karınca kararınca okul hediyesi vermek istedik. Okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerimize iyi dersler dileyerek hediyelerimizi verdik. Çocuklarımızın gözlerindeki masumiyeti hissedebilmek paha biçilmez. Minik öğrencilerimiz okuma, yazma öğrenip yeni bilgilerle geleceğe bu sıralardan yürüyecekler. Geleceğin liderlerinin bu okullarda yetişeceğine inanıyor, okula yeni başlayan minik öğrencilerimize başarılı bir gelecek temenni ediyorum” diye konuştu