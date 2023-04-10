Ankara’da ortaokul öğrencileri Okulda ürettikleri bileklikleri satarak depremzedelere yardımda bulundular.

Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Eğitimi Akreditasyonu çerçevesinde dahil oldukları Erasmus+ projelerinin yerel faaliyetleri çerçevesinde öncelikle öğrencilerin okul Psikolojik Danışmanı Sevilay Erdoğan rehberliğinde atılganlık eğitimine katıldılar, eğitim sürecinin bir etkinliği olarak bileklik tasarımı yapan proje katılımcısı öğrenciler ürettikleri bileklikleri okul içerisinde arkadaşlarına satarak elde ettikleri gelir ile Ankara’daki depremzede ailelere ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak üzere ramazan kolileri satın alarak ailelere ulaştırdılar. Projenin bu etkinlikleri ile öğrencilerin bağımsız iş yapabilme, üretme, karar alma, uygulama gibi girişimcilik yeterliliklerinin ve yardımlaşma, çevreye duyarlılık gibi sosyal girişimcilik becerilerinin gelişimi sağlandı. Proje çerçevesinde öğrenciler 6-13 Mayıs tarihlerinde İtalya L’Aquila kentinde katılacakları öğrenci grup hareketliliği ile de girişimcilik özelliklerini Avrupa boyutunda geliştirme imkanı bulacaklar.