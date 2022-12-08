Okuldan bağış kutusunu çaldılar, bozuk paraları akaryakıt istasyonunda tümlettiler: O anlar kamerada

Sarıyer’de bir okula giren iki hırsız, okulda bulunan bağış kutusunu çaldı. Kutudaki bozuk paraları akaryakıt istasyonunda tümleten 2 hırsız, kısa sürede yakalandı. İki hırsızın okulda gezdiği ve bozuk paraları tümlettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi’nde bulunan bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula giren iki hırsız, bir süre dolaştıktan sonra bağış kutusunu çaldı. Hırsızlar, kutunun içindeki bozuk paraları bir akaryakıt istasyonunda tümletti. İki hırsızın okulda gezdiği ve bozuk paraları tümlettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bağış kutusunun çalındığının ortaya çıkmasının ardından okul yetkilileri polise başvurdu. Güvenlik kameralarını inceleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği Ekipleri hırsızların kimliği tespit etti. M.A.M (18) ve E.G (19) isimli hırsızlar, Sarıyer’deki ikametlerinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen iki hırsız, serbest bırakıldı.