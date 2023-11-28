Okuldan çaldıkları bilgisayarı satmak isterken esnafın dikkati sayesinde yakalandılar

Arnavutköy’de 2 şahıs bir okuldan çaldıkları bilgisayarı ertesi gün bilgisayarcıya satmak için geldi. Bilgisayarcı şahısların şüpheli tavırlarından ürünün çalıntı olduğunu anladı. Polise yapılan ihbar sonucunda 2 çocuk hırsız satış yapmak istedikleri bilgisayarcıda yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde gerçekleşti. Devlet okuluna gece saatlerine girerek bilgisayarı çalan 18 yaşındaki küçük 2 hırsız, ertesi gün aynı ilçede bulunan bir bilgisayar tamir ve satış noktasına geldi. Bilgisayarların ölen babalarına ait olduğunu söyleyen hırsızlar, paraya ihtiyaçları olduğunu ve satmak istediklerini söyledi. Hırsızların şüpheli tavırlarını fark eden işletme sahibi bilgisayarı incelemek için şifresini sorduğunda hırsızlar bilmediklerini söyledi. Şifrenin kırılıp bilgisayarın açılması sonucunda bir okul adını gören bilgisayarcı iletişime geçtiğinde bilgisayarın çalıntı olduğu ortaya çıktı. işletme sahipleri hırsızları oyalayarak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İşyerine girişleri ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 çocuk hırsız sonrasında adliyeye sevk edildi.

“Paraya İhtiyacı olduğunu söyleyince aldık”

İşyeri sahibi Serdar Yeşilyurt, “Buraya yazıcı ve bilgisayar getirdiler bize babasının öldüğünü söyledi. Biz yardımcı olmak istedik bilgisayarı aldık açmak istediğimizde şifre çıktı. Sorduğumuzda şifreyi bilmediğini söyledi. Biz şüphelendik ve şifreyi kırarak açtık. Açtığımızda tanıdığımız birine ait bir bilgisayar olduğunu gördük bilgilerden ve polis ekiplerine haber verdik. Okuldan çalmışlar bir gün önce, sonrasında bize getirmişler. Gözaltına alındılar direkt. Esnaflar sayesinde burada muhafaza ettik, diğer meslektaşlarımızın da dikkat etmesini tavsiye ederim. 18 yaş altı çocuklardan ürün alınmamalı” ifadelerini kullandı.