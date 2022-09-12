Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaştı

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. İstanbul’da da sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar ile okula gitmek isteyen öğrenciler toplu taşıma araçlarına akın etti. Trafikte okul servislerinin de hareketlilik oluşturduğu görüldü.

E-5 Karayolundaki yoğunluk dron ile havadan görüldü

İstanbul’da toplu taşıma araçlarının kesişim noktalarından biri olan E-5 Cevizlibağ mevkiinde de trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. İşe gitmek için yollarda olan vatandaşların ve okullarına giden öğrencilerin metrobüs ve tramvayı kullandığı görüldü.