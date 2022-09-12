Okullar bugün açılıyor! 29 bin 575 öğrenci ve bin 728 öğretmen ders başı yapacak

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılına erken başladı. Bakanlık, bu yıl herkesi kapsayan bir okula uyum eğitimi programı geliştirdi. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi aldı. Ortaokul ve liseye geçen öğrencilerin uyum eğitimi süreci de bugün başlayacak. Uyum çalışmaları, 16 Eylül'de sona erecek.

İLK ARA TATİL 14-18 KASIM'DA

Öte yandan, ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.