Okullar bugün açılıyor! 29 bin 575 öğrenci ve bin 728 öğretmen ders başı yapacak
Yaz tatili sona erdi, ücretsiz ders kitapları ve 136 yardımcı kaynak sıralara koyuldu. Silivri'de Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 29bin 575 öğrenci ve bin 728 öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başlıyor.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılına erken başladı. Bakanlık, bu yıl herkesi kapsayan bir okula uyum eğitimi programı geliştirdi. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi aldı. Ortaokul ve liseye geçen öğrencilerin uyum eğitimi süreci de bugün başlayacak. Uyum çalışmaları, 16 Eylül'de sona erecek.
İLK ARA TATİL 14-18 KASIM'DA
Öte yandan, ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.