Okullar seçime hazırlanıyor
İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim'ine ilişkin okul müdürleri ile toplantı düzenledi.
Gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yapılan açıklamada “Kaymakamımız Tolga TOĞAN, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerinin Silivri’mizde huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi hususunda sandık kurulacak okul müdürleri ile toplantı yaptı. Okulların seçimlerde uygun şekilde hazır olması talimatını verdi.” İfadelerine yer verildi.