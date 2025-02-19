Okullara Kar Tatili! Kamu Çalışanlarına İdari İzin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, İstanbul genelinde 20 Şubat 2025 Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanma etkili olacak. İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise) eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli personel, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personeller de idari izinli sayılacak.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya davet ederken, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması gerektiğini hatırlattı.