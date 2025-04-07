Okullarda ara tatil sonrası ilk ders çaldı

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona erdi, okullarda ilk ders zili çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen ikinci ara tatilini 31 Mart-4 Nisan’da yaptı. Ara tatil sonrası, öğrenciler ve öğretmenler, bugün ders başı yaptı.

Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen ara tatilde, öğretmenler idari izinli sayıldı. Bu süreçte, planlanan uzaktan eğitim seminerleri ise kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasıyla iptal edildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025’te sona erecek.