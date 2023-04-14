Okullarda ikinci ara tatil başlıyor

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ikinci ara tatile giriyor. İkinci ara tatil Ramazan Bayramı’yla birleşirken, Zeytinburnu’ndaki Ayhan Şahenk Ortaokulu öğrencileri de tatil heyecanı yaşadı.

2022 -2023 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci ara tatili başlıyor. İkinci ara tatil, 17-20 Nisan’da uygulanacak ve 21 Nisan’daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler de ikinci ara tatili öncesi son derslerine girdi. İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Ayhan Şahenk Ortaokulu öğrencileri ise tatil heyecanı yaşadı.

“Çocuklarımız bu afetten psikolojik olarak etkilendiler”

Okul Müdürü Harun Can, yaşanan depremin ardından çocukların psikolojisinin etkilendiğini ifade ederek, “54 gün süren eğitim ve öğretim döneminde malum ülke olarak yaşadığımız büyük bir afet vardı. Çocuklarımız bu afetten psikolojik olarak etkilendiler. 54 günlük süreçte biz eğitim ve öğretimden ziyade çocuklarımızın psikolojik travmalarını geçiştirici çalışmalar yaptık. Onların eğitim ve öğretim hayatına başarılı bir şekilde başlamalarını sağladık. Deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz vardı” dedi.

“İki bayramı birlikte yaşayacağız”

Ara tatilde Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nın aynı anda yaşanacağını söyleyen Can, “İki bayramı birlikte yaşayacağız. Hem milli bayramımız olan 23 Nisan’a hazırlanıyoruz. Biz çocuklarımızdan bu tatilde sadece dinlenmelerini, iki bayramın tadını çıkarmalarını istiyoruz. Çünkü, bir haftalık aradan sonra tekrar buraya dinlenmiş olarak gelecekler. Bir tempoya girecekler, biz onlardan bol bol dinlenin, iki bayramı birlikte yaşayın diyoruz” şeklinde konuştu.

2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı ara tatili 23 Nisan’da sona erip, öğrenciler 24 Nisan’da ders başı yapacak.