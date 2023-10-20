Okullarda öğrencilerden Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu

İsrail'in saldırdığı Gazze'de hayatını kaybedenler için öğrenciler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Okullarda öğrencilerden Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

İsrail’in saldırdığı Gazze’de hayatını kaybedenler için öğrenciler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kırklareli’nde öğrenciler okul çıkışı Gazze’de başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla öğrenciler okuldan ayrılarak evlerine gitti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman