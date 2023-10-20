Okullarda öğrencilerden Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu
İsrail'in saldırdığı Gazze'de hayatını kaybedenler için öğrenciler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
İsrail’in saldırdığı Gazze’de hayatını kaybedenler için öğrenciler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Kırklareli’nde öğrenciler okul çıkışı Gazze’de başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla öğrenciler okuldan ayrılarak evlerine gitti.