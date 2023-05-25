Okullarda öğrencilere süt ikram edildi

Bursa İl Tarım Müdürlüğü, Yenişehir ilçesinde ilkokul öğrencileri ve anasınıfı öğrencilerine süt dağıtırken, sütün faydalarını anlatan sunum yapıldı.

Yenişehir Akçeşme İlkokulu Toplantı Salonu’nda etkinlik düzenlendi.

Her yaştaki insana süt içme alışkanlığı kazandırmak, süt tüketiminin artırmak, süt ve süt ürünlerinin besin değeri konusunda toplumu bilinçlendirmek ve daha dinamik bir toplum yapısı oluşturmak amacıyla düzenlenen Dünya Süt Günü’nde Yenişehir’de 12 okulda toplam 4 bin 50 öğrenciye süt dağıtıldı ve topluca süt içildi.

Çocuk ve gençlerin yanı sıra 40 yaş üstü insanların da süt içmeleri gerektiğine işaret eden İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, “Tüm öğrencilerimizin sabah akşam süt içmeleri gerekir. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Hayvansal protein kaynaklarından en önemlisi süttür. Tüm öğrencilerimizin sabah akşam süt içmeleri gerekir. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Hayvansal protein kaynaklarından en önemlisi süttür. Vücuttaki kas, kemik ve doku gelişimi için süt tüketmeniz gerekir. 40 yaşında üzerinde insanların da sabah akşam süt tüketmesi lazım” dedi.

Aygül ayrıca, ‘Besinsel açıdan mükemmel ve vazgeçilmez gıda olarak nitelendirilen süt insan sağlığı açısından şüphesiz büyük önem taşımaktadır. Kemik gelişiminin ve vücut şeklinin oluşmasının temel taşı olan kalsiyumun ana kaynağı olan süt, içerdiği protein ve vitamin ve minerallerle zihinsel gelişimde önemli rol oynamaktadır. Dünya Süt Günü ile süt ve süt ürünlerinin insan sağlığına olan olumlu etkileri hakkında toplumu bilinçlendirmek ve süt tüketimini teşvik etmek amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da sütün önemine dikkat çekti. Öğrencilerden düzenli olarak süt içmelerini ihmal etmemelerini isteyen Başkan Aydın, “Sabah akşam süt için, her yaştan insana faydalı bir üründür süt. İçmeyenlere içmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Akçeşme İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğe Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdür V. İrfan Karakuş, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akın, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.