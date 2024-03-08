Okullarda SİBERAY programı sürüyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi için okullarda bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı sürüyor. Bu çerçevede Fatih Anadolu Lisesi ve Halil Tuna İlkokulunda 330 öğrenci ve 10 öğretmene yönelik; güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları yasa dışı bahis teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.