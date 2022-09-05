Okullarda uyum haftası başladı

2022-2023 eğitim öğretim yılı çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi bu gün itibariyle başladı. Silivri’de de öğrenciler sabahın erken saatlerinde velileri ile okullara geldi. Okullarda öğrenciler ve velileri ile ilk gün heyecanını fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi. İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar da Yolçatı ilkokulunda uyum haftası eğitimine başlayan öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.