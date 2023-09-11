Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla bugün öğrenciler okulun yolunu tuttu. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 60 olduğu gözlendi.

Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı
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2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla bugün öğrenciler okulun yolunu tuttu. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 60 olduğu gözlendi.

2023 - 2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk derz zili çaldı. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. E-5 karayolu Kartal mevkiinde de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.

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