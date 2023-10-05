Okulumda 'Kan'Panya Var Projesi Balıkesir'de başladı

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü arasında, kan bağışı konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Aydın ile Kızılay Bursa Bölge Müdürü Nihat Çakır, Kızılay Balıkesir Kan Merkezi Müdürü İlhami Kaymaz, Balıkesir Kızılay Şube Başkanı Burak Kelemençe ve beraberindeki heyetin katıldığı protokol imza töreninde; kan ihtiyacının tamamen karşılanabilmesi ve bu durumun sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için "Okulumda ’Kan’Panya Var" projesi çerçevesinde etkinlikler planlandığı vurgulandı.

İmzalanan iş birliği protokolü dahilinde; kan ihtiyacının gönüllü, düzenli, bilinçli ve sürekli olarak kan bağışçılarından sağlanması, "Kan Bağışı" kampanyalarının Balıkesir genelindeki tüm resmi ve özel okullarda planlanarak uygulanması hedefleniyor.

Belirlenen takvime göre okullarda gerçekleştirilecek olan proje faaliyetlerinde; kampanya ile ilgili okullardaki tüm sınıflarda resim, karikatür, pano süslemeleri ve maket çalışmaları yapılması, öğrencilere ve velilere bilgilendirme eğitimleri verilmesi gibi çok sayıda etkinlik yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek olan faaliyetler; tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin velilerini, 18 yaş üstü öğrencileri, okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve personeli kapsıyor.