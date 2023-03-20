Okulun bahçesi miniklerin elleriyle renklendi

Hayrabolu Hisar Ortaokulu öğrencileri, çevreye olan duyarlılıklarını okul bahçesine çiçek ekerek gösterdi.

Hisar Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Esra Doğan, öğrenciler ile birlikte ’Bilimin Öncüleri’ projesi çerçevesinde okul bahçesine çiçek ektiklerini söyledi.

Çiçek ekimi esnasında öğrencilerin oldukça keyifli ve mutlu olduğunu ifade eden Doğan, "Okul ve çevremizi güzelleştirmek için çiçekler getirip çocuklarımız ile birlikte okul bahçesine ektik. Okul bahçesine çiçek ekerek çocuklarda çevre bilinci kazandırmaya çalışmaktayız. Ektiğimiz çiçekleri düzenli olarak bakımlarını, sulamalarını yapıyoruz. Bu vesileyle de çocuklarımıza çevre ve doğa sevgisi aşılayacağıma inanıyorum. Öğrencilerimiz çiçekleri çok seviyorlar. Umarım çocuklarımız hayatları boyunca çevre bilinci edinerek hayatlarına devam ederler. Ayrıca Çorlu Ortaokulu ile okulumuzun ortak geliştirdiği bilim öncüleri projesinin tohumlarını almayı ve paylaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Doğan, sürdürülebilir bir plan doğrultusunda hazırladıkları kompostları kullanmak adına hobi bahçesi hazırlamaya hedeflediklerini belirtti.

Öğrencilerden Melike Yavuz da, "Fen Bilimleri Öğretmeni Esra Doğan’ın öncülüğünde arkadaşlarımızla birlikte, okul bahçemize rengarenk çiçekler ektik. Çok güzel oldu. Ektiğimiz çiçeklere hep birlikte bakacağız" dedi.