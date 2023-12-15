Okulun bahçesinde öğrenciler pazar kurdular

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda Mimar Sinan İlkokulunun bahçesinde öğrenciler tarafından temsili pazar kuruldu. Pazara büyük ilgi oldu.

Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte yerli malı kullanmanın önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, öğrencilerin hazırladığı skeç ve müzikli gösteriler büyük beğeni topladı.

Tezgahların başına geçerek satış yapan öğrenciler, yerli üretim fiyat etiketleri, boneleri, eldivenler ile hijyen kurallarına dikkati çekti. Öğrenciler, kullandıkları kese kağıtlarıyla çevreye olan saygı ve duyarlılıklarını ortaya koydu.

Etkinliğin ardından açıklama yapan Okul Müdürü İsmail Damar, elma, yerli muz, mandalina, havuç, zeytinyağı, bal, reçel ve kuruyemişlerin yer aldığı "Mimar Sinan Pazarı"nın öğrencilerde yerli malı kullanma bilincinin artmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.