Okulun dışına çıktı, tekrar girmek isteyince 1 dakika geçtiği için sınava alınmadı

Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturum heyecanı yaşandı. Kapılar 10.00’da kapanırken okulundan dışarıya çıkan bir vatandaş, tekrardan içeriye girmek istediğinde, 1 dakika geç kaldığından dolayı sınava alınmadı. Hayallerinin peşinden koşan 45 yaşındaki bir vatandaş da ilk kez üniversite sınavına girmenin heyecanını yaşadı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15 itibariyle başladı. Mimar Sinan Dereli Ortaokulu da YKS ilk oturumunun yapıldığı okullardan biri oldu. Çok sayıda üniversite adayı sabahın erken saatlerinde okullara gelerek yerlerini aldı. Okul girişlerinde görevliler tarafından karşılanan öğrenciler, polis ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirilen üst taraması, kimlik ve gerekli belge kontrolünün ardından içeriye alındı. Milyonlarca genç, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için sınıflarda aileleri ise dışarıda sınav heyecanı yaşadı.

Kapılar 10.00’da kapanırken dışarıya çıkan bir vatandaş, tekrardan içeriye girmek istese de 1 dakika geç kaldığından dolayı sınava alınmadı. Bir kız öğrenci de geç kalanlar arasında yer aldı. 45 yaşındaki Tülay Karakaş ise ilk kez üniversite sınavı heyecanını yaşadı.

"45 yaşındayım, ilk kez üniversite sınavına giriyorum"

İlk kez üniversite sınavına giren Tülay Karakaş, “Üniversite sınavına giriyorum, çok hazırlanmadım şansımı denemek istedim sadece. Aslında benim hayalim hukuk fakat o biraz zor gibi görünüyor. Çok iyi hazırlanmak gerekiyor. 2 veya 4 yıllık adalet olabilir. Hedefim o ama bakalım başarabilecek miyim. Belirli bir yaşta biraz zor oluyor, elimden geleni yaptım inşallah başarabilirim. 45 yaşındayım ilk kez üniversite sınavına giriyorum. Açıktan lise ve ortaokulu bitirdim. Sınava girmeyeli 3 -4 yıl oldu” diye konuştu.

Kızının heyecanına ortak olan Muhammet Yahşı, “Kızım sınava girdi. Şu anda o içeride ter döküyor, biz de dışarıda ter döküyoruz. İnşallah hayırlısıyla kazanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.