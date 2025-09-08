Okulun ilk günü marketler mercek altında

Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden İl Müdürü Veysi Uzunkaya, "Fahiş fiyata yeltenen, tüketicinin alım gücünü ya da piyasanın, ticaretin dengesini bozmaya yönelik olan her türlü çalışmanın önünü şiddetle keseceğimizi ve bunlara geçit vermeyeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya’nın da katıldığı denetimlerde, raflardaki ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı. Ekipler, etiketlerde bulunması zorunlu olan ürünün önceki fiyatı ve fiyat değişim tarihi gibi bilgileri de kontrol etti. Aynı zamanda ürünlerin son kullanma tarihleri de dikkatle incelendi.

"Geçit vermeyeceğiz"

Denetim ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Uzunkaya, vatandaşların hem sağlık hem de ekonomik çıkarlarını gözetmek için bu denetimlerin aralıksız şekilde sürdüğüne dikkati çekerek, "İlimiz genelinde yaklaşık 10 ekiple arkadaşlarımız denetimlerini etkin ve aralıksız biçimde devam ettirmektedirler. Özellikle okulların açılmasıyla basında yer alan bazı spekülasyonları göz ardı etmeden, özellikle de yumurta gibi öğrencilerimizin tükettiği ürünlere yönelik olan denetimlerimiz devam edecektir. Bu konuda fahiş fiyata yeltenen, tüketicinin alım gücünü ya da piyasanın, ticaretin dengesini bozmaya yönelik olan her türlü çalışmanın önünü şiddetle keseceğimizi ve bunlara geçit vermeyeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

"Amacımız esnafı rahatsız etmek değil, haklarını korumak"

Amaçlarının esnafı rahatsız etmek olmadığını, aksine kurallara uyan esnaf ile tüketicinin hakkını korumak olduğunu dile getiren Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Maliyet girdilerinde herhangi bir artış olmadığı halde maliyet girdilerinde bir artış varmış gibi, hem piyasanın hem ticaretin dengesini bozmaya yönelik her türlü davranışın karşısında şiddetle olacağımızı belirtmek isterim. Hem Bakanlığımızın hem illerdeki müdürlüklerimizin, bu konuda sıkı bir tedbir aldığını ve bu tedbiri uygulamak için sahada etkin bir şekilde denetim yaptığını belirtmek isterim"