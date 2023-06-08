Okuma-yazma öğrenen kadınlar kep atarak sertifika almanın mutluluğunu yaşadı

Ankara’da okuma ve yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadınlar, kep atarak sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı. 75 yaşındaki Nuriye Öztürk, engellenmesi nedeniyle gençken okuma yazma öğrenemediğini söyledi.

Yenimahalle Belediyesi’nin çeşitli nedenlerden dolayı okumayı ve yazmayı öğrenememiş kadınlar için açtığı kurs mezunlarını verdi. Her yaştan yüzlerce kadının farklı sınıflarda aldığı okuma ve yazma eğitimine katılan onlarca kadın, Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda cübbelerini giyip kep atarak mezun oldu. 3 çocuğunu da okutup doktor ve mühendis olmaları için yaşadığını anlatan 75 yaşındaki Nuriye Öztürk ise gençken çok okumak istediğini ama engellendiğini belirterek şöyle konuştu:

“Çocuklarım okudular, öğrendiler ben de okumak istiyorum diye düşünürdüm her zaman. Kenan Evren döneminde 15 günlük bir okuma yazma eğitimi almaya gittim ama sonra ‘Kadınlar okuyamaz, burada kötü yola düşüyorlar’ diyerek beni okuldan aldılar. Çok ağladım, çok üzüldüm. Ama şimdi kendi başımayım. Nakış, boncuk yapma gibi birçok kursa gittim. Allah Fethi Yaşar’dan razı olsun. Biz Atatürk çocuklarıyız. O zaman başardık, şimdi yine başaracağız. Kursumuz çok eğlenceli geçti. Birçok arkadaş edindik. Buraya gelmeseydim evde oturup kalacaktık.”

“Okuyamamak benim içimde çok büyük bir yara”

Okuma ve yazma konusundaki eksikliklerini tamamlamak için kurslara katıldığını söyleyen 63 yaşındaki Zennuş Başer ise, hem üniversiteye gitmek hem de İngilizce öğrenmek istediğini, şu ana kadar okuyamamış olmanın içinde çok büyük bir yara olduğunu aktararak, “Okuma yazma konusunda bazı eksikliklerim vardı. Önce Allah, sonra çocuklarımın yardımıyla kursumu tamamladım. Kızım kursları takip etmiş. Ben de bu kursa gelerek eksiklerimi tamamladım. Şu an okuyup yazabiliyorum. Kurslarımızın devamı olursa onlara da katılmak istiyorum. Okullarımı tamamlamayı çok arzu ediyorum. Keşke imkanım olsa da üniversiteyi bile okusam. Okuyamamak benim içimde çok büyük bir yara. Bazı ailevi ve ekonomik sorunlardan dolayı okuyamadım. Bizlere eğitim veren hocalarımızdan çok memnunuz. Çok büyük bir sevgiyle yaklaştılar. Ben yabancı dil öğrenmeyi çok arzu ediyorum” dedi.

Mezuniyet töreninde konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şunları kaydetti:

“Çeşitli nedenlerden okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız bizim kurslarımızda okuma yazmayı bitirdiler. Yenimahalle Öelediyesi olarak 2 bin 750 çocuğumuza kreşler açtık. Onuncu kütüphaneyi yapıyoruz. Türkiye’de ilk defa eğitim akademisini gençlerimize, çocuklarımıza, engellilerimize kazandıracağız. Ne kadar eğitebilirsek o kadar Türkiye’nin geleceği aydınlık olacak, üreten bir Türkiye olacak. Hepinize teşekkür ediyorum, yeni yolunuzda başarılar diliyorum.”

Okuma yazma kursundan mezun olup kep atan onlarca başarılı kadın. mezuniyet töreninin ardından belediye ekipleri ile birlikte bir alışveriş merkezinde bowling oynamaya gitti. Kursun sona ermesinin tadını çıkaran kadınlar, doyasıya eğlendi.