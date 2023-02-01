Okumaya geçen öğrencilere pasta ikramı

Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, 15 tatilin son haftasında okullarında eğitime devam eden ve okumaya geçen öğrencilere pasta ikram etti.

Okumaya geçen öğrencilere pasta ikramı
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Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, 15 tatilin son haftasında okullarında eğitime devam eden ve okumaya geçen öğrencilere pasta ikram etti.

Kaymakam Mercan, Gölpazarı Gazimihal İlköğretim Okulunda okumayı öğrenen 1’inci sınıf öğrencilerine pasta götürerek minikleri tebrik etti. Üzerinde ’1/A Okuyor’ yazılı pastayı öğrenciler ile birlikte kesen Kaymakam Mercan, “Kıymetli yavrularımızı tebrik ediyoruz ve ailelerini, emek veren öğretmenlerini kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Okumaya geçen öğrencilere pasta ikramı