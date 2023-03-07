Olaylı maç sonrası gözaltına alınan 12 Bursasporlu taraftar serbest bırakıldı

Bursaspor ve Amed Sportif takımları arasında oynanan olaylı maç sonrası gözaltına alınan 12 Bursasporlu taraftar, serbest bırakıldı.

Olaylı maç sonrası gözaltına alınan 12 Bursasporlu taraftar serbest bırakıldı
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Bursaspor ve Amed Sportif takımları arasında oynanan olaylı maç sonrası gözaltına alınan 12 Bursasporlu taraftar, serbest bırakıldı.

Bursaspor ve Amed Sportif takımları arasında oynanan olaylı maç sonrası 12 Bursasporlu taraftar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 taraftar, serbest bırakıldı.

Öte yandan, Bursasporlu taraftarların adliye önündeki bekleyişi sürüyor.