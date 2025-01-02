Olaylı yılbaşı gecesi: İstediği olmayınca taksiyi gasp etti, kaza yaptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yılbaşı gecesi alkolün dozunu kaçıran iki kişi, paraları olmadığı için taksiden indirildi. Başka bir taksiye binen şüpheliler, gidecekleri yere götürülmediği takdirde aracı gasp edeceklerini söyledi. Bunun üzerine şahıslardan biri taksiyi gasp etti, kaçarken de kaza yaptı. Şüphelinin taksiyi kaçırdığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, yılbaşı gecesi eğlenen ve eve gitmek için taksiye binen 2 kişi, paralarının olmaması sebebiyle araçtan indirildi. Bu kez şahıslar başka bir taksiye bindi. Şahısların sarhoş olduğunu anlayan taksici Ahmet Gündoğdu, durumlarından şüphelenerek paralarının olup olmadığını sordu. İddiaya göre, şüpheliler taksiciye, kendilerini Gebze’ye bırakmasını, istediklerinin yerine getirilmediği takdirde aracı gasp edeceklerini söyledi. Bunun üzerine taksici Gündoğdu, durağın karşısında denetim yapan polislerin yanına giderek durumu anlattı.

Taksiyi gasp etti, arkadaşı olay yerinde kaldı

O sırada ise şüphelilerden biri taksiye binerek, arkadaşının da binmesi için ikna etmeye çalıştı. Arkadaşı binmeyince şüpheli, taksiyi çalıştırarak olay yerinden kaçtı. Taksiyle süratli giden şüpheli yolda da kaza yaptı. Araç, fazla hız ve motor arızası sebebiyle TEM Otoyolu Hereke Tüneli’nde arızalandı. Bunun üzerine şüpheli aracı bırakarak kaçtı.

Yine taksiden indirildi

Diğer şüpheli ise taksi durağının karşısında bulunan otobüs durağından başka bir taksiye binerek Körfez’e gideceğini söyledi. Ancak şüphelinin üstünde para olmadığını öğrenen şoför, şahsı olayın gerçekleştiği durakta indirdi. O sırada Gündoğdu, şüpheliyi tanıyarak polis ekiplerine teslim etti. Diğer şüpheli de ekipler tarafından yakalandı.

Şüphelinin taksiyi kaçırdığı anlar ise taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sen bizi Gebze’ye götüreceksin, götürmezsen aracını gasp ederiz"

Yaşananları anlatan taksici Ahmet Gündoğdu, "Olay, yeni yıla girdiğimiz anın ilk dakikalarında yaşandı. Taksi ile durağa yaklaştım, o sırada başka bir durağın taksisinden 2 kişi indi. Bu kişilerden biri yanıma oturdu, diğeri ise aracın bagaj kapağına kapaklandı. Ayakta duracak halleri yoktu, çok sarhoşlardı. Ben de onun gürültü ve patırtısına arabadan indim. ’Biz Gebze’ye gideceğiz’ dediler. İl dışına çıkarken parayı peşin aldığımızı, bin TL tutacağını söyleyerek para istedim. ‘Bizim paramız yok, az önceki taksici de bizi arabadan indirdi. Sen bizi Gebze’ye götüreceksin, götürmezsen aracını gasp ederiz’ dediler. Bu sırada trafik polisleri karşıda uygulama yapıyordu, hemen yanlarına giderek durumu anlattım. Ben polise giderken onlarda yürüyüp gidiyorlardı ancak ne olduysa geri döndüler. Şüphelilerden biri taksiye bindi ve aracı çalıştırdı. Diğeri ise korktuğundan mı, çok sarhoş olduğundan mı arabaya binmedi. Şoför koltuğuna binen şüpheli, diğerini arabaya binmesi için ikna etmeye çalıştı. Biz polisle gelince şahıs taksi ile kaçtı" dedi.

"Şüpheli kaçarken kaza yapmış, bariyerlere çarpmış"

Taksinin yolda bırakıldığını söyleyen Gündoğdu, "Jandarma ekipleri, aracı terk edilmiş vaziyette TEM Otoyolu Hereke Tüneli’nin içinde buldu. Şüpheli kaçarken kaza yapmış, bariyerlere çarpmış. Araçta ortalama 200 bin TL’nin üzerinde zayiat var. Taksinin şanzımanı ve motoru söküldü. Bizim 90-100’den fazla gaz basmadığımız arabaya şüpheli 180-190 gaz basmış, şanzımanı ve motoru patlatmış. Şüpheli kaçabilmek için gaza basınca motor patlıyor ve şüpheli aracı bırakıp kaçıyor" diye konuştu.

"9 senedir taksicilik yapıyorum, ilk defa böyle bir şey başıma geliyor"

Aracını gasp eden şüpheliyi takip ettiğini ancak yakalayamadığını dile getiren Ahmet Gündoğdu, "Biz başka taksici arkadaşla şüpheliyi takip ederken kaybettik. Bunun üzerine geri döndük. O sırada da taksiyi kaçıran şahsın arkadaşı da biraz yaya ilerleyip başka bir taksiye binmiş. Şansımıza da bindiği araçta bizim durağın taksisiydi. Şüpheli Körfez’e gideceğini söylemiş. Şahsın sarhoş olmasından dolayı şoför parasının olup olmadığını sormuş. Şüpheli parası olmadığını, gittiği yerde paranın verileceğini söylemiş. Şoför arkadaşımız böyle bir çalışma sistemi olmadığını söyleyerek şahsı geri durağa getirmiş. Biz de arabamı kaçıran şahsı bulamayınca geri geldik. O sırada şahsın bizim ticari taksinin içinde oturduğunu gördüm. Onu getiren şoför arkadaşımız olayı bilmediği için yaşananları anlattım ve polis çağırdık. 9 senedir taksicilik yapıyorum, ilk defa böyle bir şey başıma geliyor" şeklinde konuştu. .

"Yanlışlıkla bizim aracımıza bindiği için şahsı bulduk"

Bir diğer taksici Muzaffer Çolak ise "Yılbaşı akşamı bir arkadaş aracıma bindi. Körfez’e gideceğini söyledi. Şahıs aşırı derecede alkollüydü. Arkadaştan biraz şüphelendim. İçkili olduğunu da görünce ’Senin Körfez’e gitmeye paran var mı?’ dedim. Bana, ‘Abi oraya gidince arkadaşım verecek’ dedi. Bunun üzerine onu durağa geri getirdim. Şahsı durağa getirdiğim an arabası kaçırılan arkadaşımız onu tanıdı ve hemen polisi çağırdı. Bizim olaydan haberimiz yoktu. Bu şahıs meğerse aracı gasp eden şahsın arkadaşıymış. Yanlışlıkla bizim aracımıza bindiği için şahsı bulduk" ifadelerini kullandı.