Öldürdüğü kadının 3 altın bileziğini bozdurup parayı böyle teslim aldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 63 yaşındaki Gül Dağ’ı evinde öldürerek altın bileziklerini gasbeden ve çaldığı altınları kuyumcuda bozdururken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı. Katil zanlısının evinin gizli bölmesinden çıkanlar ise hayrete düşürdü.

Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak’taki bir apartmanda yaşlı annesine bakan Gül Dağ (63), 27 Şubat günü saat 17.30 sıralarında mutfakta yemek hazırladığı sırada kanlar içinde yere yığıldı. Dağ’ın annesinin yardım çığlıkları üzerine eve gelen komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gül Dağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği dedektifleri ve cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı ilk tespitlerde maktulün altınlarının çalındığı belirlendi.

Altınları bozdurduğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Faili meçhul kasten öldürme ve yağma olayını aydınlatmak için harekete geçen polis ekipleri, bina çevresindeki 78 ayrı güvenlik kamerasından elde edilen bin 640 saatlik görüntüyü incelemeye aldı. Görüntü analizleri sonucunda tespit edilen birçok kişiyi inceleyen ve konuyla alakalı 138 kişiyle mülakat yapan ekipler, cinayet zanlısının S.Ç. olduğunu tespit etti. Kamera izleme çalışmalarının devamında şüphelinin, maktule ait 150 gram ağırlığındaki 3 altın bileziği gasbettiği ve aynı gün İzmit ilçesinde bir kuyumcuya giderek bu altınları bozdurduğu anların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 9 Mart’ta düzenlenen operasyonla şüpheli S.Ç. yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, evde gizlenmiş bir alanda 2 tabanca, 30 fişek, 3 yivsiz tüfek, farklı kalibre, renk ve markalarda toplam 811 av tüfeği fişeği ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu oluşturan 1 bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.