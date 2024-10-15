Öldürülen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz gün damatlarının bıçaklı saldırısı sonucu öldürülen anne Sevim Kaya ve kızı Gülçin Kaya, Kızılkeçili Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Öldürülen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde geçtiğimiz gün damatlarının bıçaklı saldırısı sonucu öldürülen anne Sevim Kaya ve kızı Gülçin Kaya, Kızılkeçili Mahallesi’nde sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Kızılkeçili Mahallesi’nde damadı M.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen Sevim Kaya ve kızı Gülçin Kaya’nın yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazeleri, Fazıl Bey Caddesi’ndeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra Kızılkeçili Camisi’ne getirilen anne-kız için burada öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Sevim Kaya ile Gülçin Kaya, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kızılkeçili Mahalle Mezarlığında defnedildi.

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