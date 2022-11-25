Öldürülen Dilara Yıldız'ın annesi: 'Bazı insanlar adil yargılanmayı hak etmiyor

Tuzla’da avukat Dilara Yıldız’ı silahla vurarak öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez’in yargılandığı davanın görülen duruşması sonrası, Dilara Yıldız’ın annesi açıklamada bulundu. Acılı anne Elvan Akyel, “Bazı insanlar adil yargılanmayı hak etmiyor. Kızımın kanının yerde kalmamasını istiyorum, çok ceza almasını istiyorum, hatta idam edilmesini istiyorum” dedi.

Tuzla’da 10 Ocak tarihinde yaşanan olayda, avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından oturdukları kafede silahla vurularak öldürüldü. Genç avukatı katleden Oktay Dönmez’in ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın duruşması bugün Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma sonrası Dilara Yıldız’ın annesi Elvan Akyel ile avukatları Özgür Deniz Adalı açıklamada bulundu.

Anne Elvan Akyel, “Adil yargılanmayı herkes hak eder ama onlar güç olarak karşılıklı adil değildi. Bazı insanlar adil yargılanmayı hak etmiyor. Kızımın kanının yerde kalmamasını istiyorum, çok ceza almasını istiyorum, hatta idam edilmesini istiyorum. Böylelerinin idam edilmesi gerekir. Benim çocuğum haksız yere öldürüldü, herkesin gözü önünde. Benim çocuğumu orada kurtaracak çok insan vardı ama kimse kurtarmadı. Çocuğumu kimse kurtarmadı. Avukatlarımız ona gereken cezayı aldıracak. Kanunlarımıza devletimize güveniyorum” dedi.

Avukat Özgür Deniz Adalı, “Geçen 10 Ağustos’ta yapılan duruşma sırasında ben bu yargılamanın sadece Dilara ile ilgili olmadığını açıkça dile getirmiştim. Ağustos ayında 33, Eylül ayında 26, Ekim ayında 34 olmak üzere 80 - 90 gün içerisinde kesin ve net olarak 93 kadının canına kıyıldı. 60 kadının da şüpheli ölümleri var. 24 Şubat’ta duruşma günü verildi. 24 Şubat’ta tekrar buluşmak üzere” dedi.