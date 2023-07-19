Öldürülen köpeğin yavruları bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen köpeğin 4 yavrusu, hayvanseverler tarafından bulundu. Bulunan yavrular, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Ekili arazide henüz kimliği belirsiz 2 kişinin av tüfeği ile ateş ettiğini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, kimliği belirsiz şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, tarlada bir sokak köpeğinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çok sayıda saçmanın isabet etmesiyle öldüğü belirlenen köpek, otopsi yapılmak üzere İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Hayvanseverler delil ve yavruları buldular

İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Erkan ve beraberindeki 4 kişilik hayvansever ekibi, köpeğin öldürüldüğü alanda yavrularını arama çalışması yaptılar. Aramalar sırasında köpek seslerinin geldiği yere yöneldiler. Kısa süren araştırma sonucu öldürülen köpeğin 4 yavrusu da bulundu. Ayrıca aramalar sırasında ateş edilen tüfeğin boş fişeğini de bulan hayvanseverler polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerindeki fişeği alarak inceleme başlattı.

Polis ekipleri şüphelileri arıyor.