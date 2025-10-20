Olgunlaşma enstitüsü geleceğe miras bırakmaya devam edecek

Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında uygulanacak ulusal ve kurumsal proje ve tema çalışmalarını konu alan bilgilendirme ve planlama toplantısı düzenlendi.

Olgunlaşma Enstitüleri kültür mirasımızı yaşatmaya ve geleceğe taşınmasında köprü olmaya devam ediyor.

2022 yılında kurulan Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında uygulanacak ulusal ve kurumsal proje/tema çalışmalarını konu alan bilgilendirme ve planlama toplantısı düzenledi. Balıkesir Lisesinde gerçekleştirilen toplantı Enstitü Müdürü Süreyya Eray başkanlığında; müdür yardımcıları, meslek öğretmenleri ve usta öğreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Enstitü Müdürü Süreyya Eray, yeni eğitim döneminde birlikte yol alacakları usta öğreticilerle yapmış olduğu toplantıda, Olgunlaşma Enstitüleri’nin kültürel mirasa yapmış olduğu önemli katkılara değinirken, kuruluşundan bu güne kadar yürütmüş oldukları projeleri de değerlendirdi. Eray, Olgunlaşma Enstitülerinin geçmişten geleceğe bir kültür köprüsü vazifesi gördüğünün altını çizerken şunları söyledi; "Bizler Olgunlaşma Enstitüleri olarak, kültürel zenginliklerimizi araştırmak, kayıt altına almak ve yeniden üretimlerini gerçekleştirerek yeni nesillere miras olarak bırakmakla görevliyiz. Bu bilinçle bölgemizi karış karış tarayıp alan çalışmaları yaparak, Balıkesir’in sahip olduğu gizli hazinelerini gün yüzüne çıkarıp geleceğimize miras bırakmayı hedefliyoruz. Bunun için de, ürünlerin, eserlerin en iyilerini kayıt altına alıp kültür varlıklarımıza kazandırmalıyız. Alanında işinin ehli ve deneyimli olan meslek öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz, sizler yüz yıl sonrasına imza atacak sanatçılarsınız. Yeni eğitim ve öğretim döneminde de şehrimize değer katarak yol almaya devam edeceğiz. Ülkemiz, şehrimiz ve kurumumuz için hayırlı olsun" dedi.