OLIVER Erasmus Projesi Toplantısı gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Portekiz Coimbra Politeknik Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen OLIVER Erasmus+ Projesi toplantısı Ziraat Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

AB tarafından desteklenen projenin toplantısına, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, Prof. Dr. Yasemin Kavdır, STK Temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, “OLIVER Eğitimleri, Ölçme, Değerlendirme ve İstatiksel Analiz”, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok “Çanakkale’de Zeytin Yetiştiriciliği ve Gelecek Projeler”, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu “OLIVER Projesi ve ÇOMÜ-Sanayi İş Birliğinde Yeni Hedefler” konulu açılış konuşmaları ile başladı.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, projenin kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çektiğinin altını çizerek, “Sadece bilimsel araştırmalarla değil yöremizin sorunlarıyla da ilgilenmeye devam ediyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Projemiz aynı zamanda üniversite- sanayi iş birliğine öncelik vermektedir. Bu proje ile bir zeytin fidanının toprağa dikimi, dikim öncesinde toprağın bakımı, sulanması ve gerekli bütün bakımların yapılması amaçlanıyor. Projenin son aşamasında ise pazarlama stratejisi konusunda yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler aktarılacak.”

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok ise, üniversite sanayi işbirliğine önem verdiklerini ve öğrencileri sanayi ile buluşturmak istediklerini dile getirerek, “Ülkemiz zeytin bakımından oldukça önemli bir konuma sahip ve ülkemizde ise Çanakkale önemli bir konumda. Ama bizler İspanya vb. ülkelere göre pazarlamada iyi değiliz. Bu nedenle bu proje bizlere eksiklerimizi göstermede de yardımcı oldu. Pazarlama konusunda iyi olmama sebeplerimizden biri markalaşma konusunda olan eksiklerimiz. Bu eksikliklerin giderilmesi adına elimizden geleni yapacağız. Çanakkale’de tesislerimiz ve fabrikalarımız mevcut. Bu noktada üniversite- sanayi iş birliğine önem veriyor ve öğrencilerimizi sanayiyle buluşturmak istiyoruz” Diye konuştu. Altınok, proje çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, OLIVER Erasmus Projesinin Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında desteklendiğini ve Türkiye’nin zeytin sektörünün geleceği açısından kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

“Hepimizin bildiği gibi, zeytin ağacı Anadolu topraklarında doğmuş, Akdeniz havzasına yayılmış ve tarih boyunca birçok medeniyetin ekonomisini, beslenme alışkanlıklarını ve kültürünü derinden etkilemiştir. Anadolu topraklarında doğan zeytin üretiminde son yıllarda kayda değer bir artış sağlanmış zeytin üretimi bu artışla öne çıkarak bu alanda daha da ileriye gitme potansiyeli olduğunu göstermiştir. Ancak zeytin üretiminde karşılaşılan bazı önemli sorunlar da bulunmaktadır. Bu sorunlar arasında geleneksel üretim yöntemlerinin verimliliği, genç neslin bu üretim şeklinin mirasını devralması ve ürün kalitesiyle ilgili konular yer almaktadır. OLIVER projesi işte tam da bu sorunlara çözüm bulmayı hedeflemektedir. Bu proje kapsamında, farklı üretim yöntemlerinin keşfedilmesi, genç girişimcilerin ve küçük ölçekli üreticilerin desteklenmesi, ürün kalitesinin artırılması ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi gibi konularda çalışmalar yürütülecektir. Bu çalışmaların sonucunda zeytin üreticilerinin gelir seviyesi yükselecek, kırsal kalkınma sağlanacak ve göç önlenecektir. OLIVER projesinin en önemli yanlarından biri de üniversite ve sanayi işbirliğini teşvik etmesidir. Bu işbirliği sayesinde, geleneksel bilgi birikimi ile modern teknoloji ve inovasyon bir araya getirilerek sürdürülebilir bir zeytin üretim sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır. Sevgili öğrenciler, sizler bu sürecin en önemli aktörlerinden birisiniz. Sizlerin zeytin sektörüne olan ilginiz ve bu alanda alacağınız eğitimler, geleceğin daha verimli ve kaliteli zeytin üretimini şekillendirecek. Bu proje sayesinde sizler de bilgi birikiminizi ve tecrübenizi geliştirme fırsatı bulacaksınız. OLIVER projesi zeytin sektörümüzün geleceği için büyük bir adım niteliğindedir. Bu proje ile birlikte zeytin mirasımızı koruyarak, gelecek nesillere daha güçlü bir sektör bırakmayı hedefliyoruz. Hep birlikte bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışmalıyız.”

Açılış konuşmaları ardından katılımcılar, “Zeytin Okuryazarlığı Hakkında Ne Biliyorsunuz?” konulu çevrimiçi bir ankete katıldı. Anket uygulamaları ardından Prof. Dr. Murat Şeker “Kaliteli Zeytinyağının Başlıca Zorlukları”, Prof. Dr. Yasemin Kavdır “Zeytin Atıklarının Kullanımı” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.