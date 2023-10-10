Olivier Giroud, İtalya Seri A'da haftanın kalecisi seçildi

Kariyerinde birçok önemli başarısı bulunan Fransız golcü Olivier Giroud, Genoa mücadelesinin son dakikalarında Milan’ın oyuncu değişikliği hakkı kalmaması sebebiyle kaleye geçmişti. Giroud, İtalya Seri A’da haftanın en iyi kalecisi seçilerek, yeni bir ünvanı daha kariyerine eklemiş oldu.

Milan’ın Fransız golcüsü Olivier Giroud, Serie A’da haftanın kalecisi seçildi. Milan’ın deplasmanda Genoa’yı 1-0 yendiği maçın uzatma dakikalarında Maignan’ın kırmızı kart görmesinin ardından oyuncu değişikliği hakkı kalmayan Milano ekibinde kaleye Olivier Giroud geçti. 37 yaşındaki futbolcu, müsabakanın son saniyelerinde yaptığı kurtarışla kırmızı-siyahlıların deplasmandan galibiyetle dönmesinde büyük rol oynayarak gündem oldu.

Serie A’nın resmi internet sitesinde yapılan oylamada da yıldız santrfor, haftanın kalecisi ünvanına layık görüldü.

Olivier Giroud, ligde 7 maçta 4 kez gol sevinci yaşarken, verdiği 3 gol pasıyla Milan’ın gol yollarındaki en etkili ismi oldu.