Olta balıkçıları sisli havada 'rastgele' dedi

Mega kent İstanbul’da sabahın erken saatlerinde etkili olan sisli havayı fırsat bilen olta balıkçıları sahillere koştu. Sisli havanın bereket getirdiğini söyleyen balıkçılar, Sarıyer sahilinde "rastgele" diyerek oltalarını denize salladı.

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sisli havada balığın bol olduğunu düşünen deniz tutkunları Sarıyer sahiline gelerek balık avına çıktı. "Rastgele’’ diyerek denize oltalarını sallayan balıkçılar, heyecanla beklemeye başladı.

Sisli havada balık tutan Erol Günaydın, "Sisin olumsuz bir yanı yok, bizim için olumlu. Biz sisin daha bol balık getireceğine inanıyoruz. Bu inancımızı da halen sürdürüyoruz. Zaten sabah saatlerinde bir tane aldık. Umarım böyle devam eder. İnancımızı yitirmiş değiliz’’ dedi.

"Balığa sormak lazım’’

Balıkçı Önder Yıldırım, ‘’Balık tutmaya etkisi var ama her balık için değil. Çinekop, lüfer gibi balıklar sisli havayı sever. İstavrit ufak ufak boğaza girdi, biz de şuan için istavrite takılıyoruz. Sisin etki edip etmediğini balığa sormak lazım. Biz bu balığı sis varken alamadık, sis çekildiğinde yakaladık’’ diye konuştu.

"Sis varsa denizde balık var’’

Balıkçı Selami Öztürk ise, "Ben Karadenizliyim. Sisli havada balık çok olur. Hamsi sisli havayı çok sever. Özellikle hamsi çok olur. Sis varsa denizde balık var. Bu sene de Allah vermiş bereketi, deniz balık kaynıyor’’ şeklinde konuştu.