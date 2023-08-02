Olta iğnesi yutan yaban kuşu böyle kurtarıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde olta iğnesi yutan yaban kuşu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Gölkay Park çevresinde devriye gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri sulak alanda iki yaralı yaban kuşunun olduğunu fark etti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde kuşlardan birinin telef olduğu anlaşıldı. Bulunduğu yerden alınan diğer kuşun ise olta iğnesi yuttuğu görüldü. Olta iğnesinin çıkarılmasının ardından tedavi edilen kuş doğaya salındı.