Oltu'da yardım seferberliği

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Oltulu vatandaşlar yardım seferberliği başlattı.

Bu süreçte yardım edilmesi kadar yapılan yardımların organize halde yapılabilmesi de önem taşıyor.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal başkanlığında yapılan toplantı sonucu toplama merkezlerine getirdikleri yardım malzemeleri Tır’a yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Tüm Türkiye olduğu gibi tek yürek olan Oltulu vatandaşlar yardımları akın akın deprem bölgesine ulaştırılmak üzere belirlenen merkezlere getirmeye devam ediyorlar.