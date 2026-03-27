Ölüm hattıydı, yuvalara dönüştü: Bini aştı

Trakya’da elektrik hatlarıyla iç içe yaşayan leyleklerin güvenliği için TREDAŞ tarafından başlatılan platform çalışmaları her geçen yıl genişletiliyor. Elektrik direklerine kurulan özel platformlarla hem kuşların yaşam alanları korunuyor hem de muhtemel elektrik çarpmalarının önüne geçiliyor. 2020 yılından bu yana binin üzerinde platformun kurulduğu bölgede bakım ve kontroller de düzenli olarak sürdürülüyor. Dron ve saha ekipleriyle yapılan çalışmalar sayesinde leyleklerin yuvaları güvenli hale getiriliyor.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin yaptığı açıklamada, "TREDAŞ olarak yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir alanda ve 40 bin kilometre hat uzunluğuyla hizmet veriyoruz. Bu hat uzunluğu dünyanın etrafında neredeyse bir tur atacak seviyededir. Trakya bölgesinde doğayla iç içe bir yapımız var. Bölge aynı zamanda göçmen kuşların konaklama ve göç güzergahında yer alıyor. Zamanla leyleklerin elektrik direklerine yuva yaptıklarını ve özellikle yavrulama dönemlerinde çarpılma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını gözlemledik. Bu riskleri ortadan kaldırmak amacıyla ekiplerimizle yaptığımız çalışmalar sonucunda leylek platformlarının bu ihtiyaca çözüm olacağını belirledik. 2020 yılından bu yana binin üzerinde platformu, leylek popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere kurduk. Bu süreçte muhtarlarımızın bildirdiği noktalar, arıza ekiplerimizin tespitleri ve çağrı merkezimize iletilen talepleri değerlendiriyoruz. Sadece platform kurmakla kalmıyor, her yıl bu yuvaların bakım ve onarımını da gerçekleştiriyoruz. Dron ve sepetli araçlarla yuvaları kontrol ediyor, temizlik ve onarım ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda oldukça olumlu geri dönüşler aldık" dedi.