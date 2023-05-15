Ölüm masada otururken yakaladı
Sabah saatlerinde New Center karşısında meydana gelen kazada, otopark çıkışında geri geri manevra yapan aracın altında kalan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde New Center’in karşısındaki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen kadın sürücü aracını otoparktan çıkarmak istedi. Sürücünün hakimiyetini kaybeden araç ganyan bayiinde oturan 61 yaşındaki Hakan Yolçakar’a çarptı. Araç ile işyerinin duvarı arasına sıkışan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.