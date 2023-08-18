Ölüme davetiye çıkardı... Otoyolda ters şeritten kilometrelerce ilerledi

Bursa’da Yenişehir-Bursa karayolunda bir araç diğer sürücülerin uyarısına rağmen kilometrelerce ters şeritten ilerledi. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı.

Yenişehir-Bursa karayolunda 2 gün önce ölümlü kaza gerçekleşmesine rağmen bir sürücü kuralları hiçe sayarak adeta ölüme meydan okudu. Ters istikametten giden araç sürücüsünün rahat tavırlarıyla ölüme davetiye çıkardığı anlar, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından saniye saniye kayda alındı.

Duyarsız sürücünün korna çalanların ikazlarına aldırış etmemesi de dikkat çekti.