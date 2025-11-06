Ölüme davetiye çıkardı

Bursa Yakın Çevre Yolu üzerinde araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan kişi ölüme davetiye çıkarırken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi canını hiçe sayarak araçların arasından yolun karşısına geçti. O sırada trafikte seyrede araç sürücüleri olan biteni hayret ederek izledi. Karşıya geçen kişi daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

